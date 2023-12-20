Герасимов Евгений Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Юрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Симакова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Герасимова) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Симакова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1938
Сын: Герасимов Станислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Симакова Клавдия Яковлевна