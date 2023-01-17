Шилин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич
Мать: Шилина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1952
Сын: Шилин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1952
Сын: Шилин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно