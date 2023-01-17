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Шилин Михаил Евдокимович

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Место рождения

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилин Евдоким Прокофьевич

Мать: Шилина Мария Михайловна

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1952

Сын: Шилин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1952

Сын: Шилин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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