Евлампий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1829
Отец: Прокофий Егоров
Мать: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1850
Сын: Козьма Евлампиев
Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Sevastianov Иван Евлампиев
Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Прокопьева) Александра Евлампиева
Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Клавдия Евлампиева
Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Рождение ребёнка
12.09.1862
Сын: Прокопьев Никита Евлампиев
Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно