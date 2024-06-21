Евлампий Прокофьев Между 1828 и 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлампий Прокофьев

Евлампий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1829

Отец: Прокофий Егоров

Мать: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1850

Сын: Козьма Евлампиев

Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Sevastianov Иван Евлампиев

Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Прокопьева) Александра Евлампиева

Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Клавдия Евлампиева

Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Рождение ребёнка
12.09.1862

Сын: Прокопьев Никита Евлампиев

Мать ребёнка: Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.