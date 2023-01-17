Мамут Цецилия Людвиговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Адвокат
Рождение ребёнка
29.01.1960
Сын: Мамут Александр Леонидович
Отец ребёнка: Мамут Леонид Соломонович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан I степени»
Бракосочетание
Неизвестно