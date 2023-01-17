Мамут Цецилия Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамут Цецилия Людвиговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адвокат
Рождение ребёнка
29.01.1960

Сын: Мамут Александр Леонидович

Отец ребёнка: Мамут Леонид Соломонович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан I степени»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамут Леонид Соломонович

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