Евгения Кондратова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти20.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1882
Сын: Чихачев Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов
Восприемники Евдокия Варламова, с.Красное Василий Егоров
Рождение ребёнка
11.11.1888
Сын: Чихачев Филипп Александров
Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов
Восприемники Тимофей Карпов, Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
26.11.1890
Сын: Чихачев Николай Александрович
Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов
Восприемники Тимофей Карпов, Александра Трофимова
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Чихачев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов
Восприемники Иван Архипов, Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Чихачев Иван Александрович
Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов
Восприемники Тимофей Карпов, Анна Феодорова
Смерть
20.12.1899
Вдова Умерла в 40 лет от чахотки