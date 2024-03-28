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Евгения Кондратова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

20.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Чихачев Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Евдокия Варламова, с.Красное Василий Егоров
Рождение ребёнка
11.11.1888

Сын: Чихачев Филипп Александров

Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Тимофей Карпов, Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
26.11.1890

Сын: Чихачев Николай Александрович

Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Тимофей Карпов, Александра Трофимова
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Чихачев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов, Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Чихачев Иван Александрович

Отец ребёнка: Чихачев Александр Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Тимофей Карпов, Анна Феодорова
Смерть
20.12.1899
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Вдова Умерла в 40 лет от чахотки

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