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Легкоступ Василий Геннадьевич
Легкоступ Василий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Мужской
Отец
Легкоступ Геннадий Дмитриевич
Мать
Легкоступ (Пьяных) Татьяна Григорьевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Легкоступ Геннадий Дмитриевич
Мать:
Легкоступ Татьяна Григорьевна
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