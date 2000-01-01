Акборисова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкборисова Татьяна Петровна

Акборисова Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1977

Отец: Терехов Петр

Мать: Терехова Ирина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close