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Акборисова Татьяна Петровна
Акборисова Татьяна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1977
Пол
Женский
Отец
Терехов Петр
Мать
Терехова (Николаева) Ирина Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1977
Отец:
Терехов Петр
Мать:
Терехова Ирина Васильевна
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