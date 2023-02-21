Ермилов Феопент Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилов Феопент Максимов

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Панфилов Ермил

Мать: Панфилова Матрёна Яковлевна

Каштак
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Февронья Феомпетова

Мать ребёнка: Ермилова Анисья

Каштак
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ульяна Феомпетова

Мать ребёнка: Ермилова Анисья

Каштак
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Феомпетова

Мать ребёнка: Ермилова Анисья

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Анисья

Смерть
Неизвестно
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