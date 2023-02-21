Ермилов Феопент Максимов
Место рожденияКаштак
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Панфилов Ермил
Каштак
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Февронья Феомпетова
Мать ребёнка: Ермилова Анисья
Каштак
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ульяна Феомпетова
Мать ребёнка: Ермилова Анисья
Каштак
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Феомпетова
Мать ребёнка: Ермилова Анисья
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Анисья
Смерть
Неизвестно