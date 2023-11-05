Дарья Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.04.1872 ст.
Дата смерти12.02.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варнина) Анна
Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варнина) Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варнина) Дуся
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.
Дочь: Варнина Фекла Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: Зашихина (Варнина) Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Варнина (Варнина) Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович
Смерть
12.02.1944
Умерла от воспаления лёгких в Кировской области, Богородский район