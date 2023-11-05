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Дарья Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.04.1872 ст.

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варнина) Анна

Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варнина) Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варнина) Дуся

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.

Дочь: Варнина Фекла Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: Зашихина (Варнина) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Над ключем Черным, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Варнина (Варнина) Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Варнин Егор (Георгий) Федорович

Смерть
12.02.1944
Умерла от воспаления лёгких в Кировской области, Богородский район

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