Шанаев Бацко Иуанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шанаев Хаджи-Умар
Мать ребёнка: Шанаева Нагьо
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лима
Мать ребёнка: Шанаева Нагьо
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мадина
Мать ребёнка: Шанаева Нагьо
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Блацка
Мать ребёнка: Шанаева Нагьо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шанаева Нагьо
Смерть
Неизвестно