Сысоев Степан Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1939
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Барычева (Сысоева) Галина Степановна
Мать ребёнка: Сысоева (Табунщикова) Лидия Михайловна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно