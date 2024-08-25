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Сысоев Степан Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1939

Жена: Сысоева (Табунщикова) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Барычева (Сысоева) Галина Степановна

Мать ребёнка: Сысоева (Табунщикова) Лидия Михайловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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