Трифонов Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Михаил Тихонович

Трифонов Михаил Тихонович

Место рождения

Гимрека

Дата рождения

21.12.1910

Дата смерти

31.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1910

Отец: Трифонов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
01.12.1929

Дочь: Трифонова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
29.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1949

Дочь: Трифонова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна

Смерть
31.01.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.