Трифонов Михаил Тихонович
Место рожденияГимрека
Дата рождения21.12.1910
Дата смерти31.01.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1910
Отец: Трифонов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
01.12.1929
Дочь: Трифонова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
29.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1949
Дочь: Трифонова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия Павловна
Смерть
31.01.1985