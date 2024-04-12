Светогорова (Слепнева) Марья Фёдорова
Место рождения
Дата рождения25.03.1759 ст.
Дата смерти31.05.1835 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
25.03.1759 ст.
Отец: Слепнев Фёдор Тимофеев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S3S-D?i=25&cc=1921824
Бракосочетание
05.11.1777 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-9N4C?i=1&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.09.1786 ст.
Отец ребёнка: Светогоров Никита Денисов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9Z3C?i=1&cc=1921824 Восприемник: Денис Светогоров крещен в церкви Троицкой, что за Волгой
Смерть
31.05.1835 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-1KN?i=17&cc=1921824 76 лет от чахотки