Светогорова (Слепнева) Марья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светогорова (Слепнева) Марья Фёдорова

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

25.03.1759 ст.

Дата смерти

31.05.1835 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1759 ст.

Отец: Слепнев Фёдор Тимофеев

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S3S-D?i=25&cc=1921824
Бракосочетание
05.11.1777 ст.

Муж: Светогоров Никита Денисов

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-9N4C?i=1&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.09.1786 ст.

Сын: Светогоров Илья Никитин

Отец ребёнка: Светогоров Никита Денисов

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-9Z3C?i=1&cc=1921824 Восприемник: Денис Светогоров крещен в церкви Троицкой, что за Волгой
Смерть
31.05.1835 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFY-1KN?i=17&cc=1921824 76 лет от чахотки
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