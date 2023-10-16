Путилина Апросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Путилина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Путилин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Путилина) Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Путилин Стефан Алексеевич
Смерть
Неизвестно