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Путилина Апросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Стефан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Путилина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Путилин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Путилина) Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Путилин Стефан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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