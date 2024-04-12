Живаев Архип Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиПосле 31.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Живаев Семен Прохорович
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Жена: Живаева Ксения Ивановна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.
Дочь: Сызганова Варвара Архиповна
Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна
ГАУО
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Дочь: Акулина Архиповна
Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова в Николаевскую церковь для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1881 год», в части пер... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна
Бракосочетание
30.07.1884 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.
Дочь: Кечкина Вера Архиповна
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1894 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Живаев Григорий Архипович
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.
Дочь: Татьяна Архиповна
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агрипина Архиповна
Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, пильщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 31.12.1906 ст.