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Живаев Архип Семенович

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

После 31.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Живаев Семен Прохорович

Мать: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Жена: Живаева Ксения Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям Николаевской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.

Дочь: Сызганова Варвара Архиповна

Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.

Дочь: Акулина Архиповна

Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова в Николаевскую церковь для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1881 год», в части пер... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1883 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Живаева Ксения Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.07.1884 ст.

Жена: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1885 ст.

Сын: Маресев Петр Архипович

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Сын: Марясев Семен Архипович

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.

Дочь: Кечкина Вера Архиповна

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.

Сын: Живаев Илья Архипович

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1894 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Живаев Григорий Архипович

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
04.01.1900 ст.

Дочь: Татьяна Архиповна

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агрипина Архиповна

Мать ребёнка: Маресева (живаева) Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, пильщик
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 31.12.1906 ст.
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