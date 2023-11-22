Вакер Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакер Август
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1867
Сын: Вакер Эдуард
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1869
Сын: Вакер Фридрих
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вакер Генрих
Мать ребёнка: не указана
место рождения с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Вакер Вильгельм
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1884
Дочь: Wächter (Вакер) Евгения
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно