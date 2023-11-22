Вакер Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакер Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакер Август

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1867

Сын: Вакер Эдуард

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1869

Сын: Вакер Фридрих

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Вакер Генрих

Мать ребёнка: не указана

место рождения с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Вакер Вильгельм

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1884

Дочь: Wächter (Вакер) Евгения

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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