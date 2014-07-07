Дудикова (Дудикова) Элеонора Наумовна
Место рождения
Дата рождения12.08.1937
Дата смерти07.07.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1937
Рождение ребёнка
21.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтун Анатолий Васильевич
Работа или профессия
С 1996 по 2003
Киев, Украина
архивариус видеоархива
Работа или профессия
По 1996
Киев, Украина
монтажёр кино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2014
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9