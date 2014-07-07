Дудикова (Дудикова) Элеонора Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудикова (Дудикова) Элеонора Наумовна

Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

12.08.1937

Дата смерти

07.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1937

Отец: Гринштадт (дудиков) Наум Борисович

Мать: Дудикова Энетта (Туся) Владимировна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
21.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтун Анатолий Васильевич

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
С 1996 по 2003
Киев, Украина
архивариус видеоархива
Работа или профессия
По 1996
Киев, Украина
монтажёр кино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Анатолий Васильевич

Смерть
07.07.2014
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9
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