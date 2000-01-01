Ефремов Алексей Данилов
Место рожденияРоссия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: Ефремов Данил
Мать: не указана
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Федосия Алексеева
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Васса Никифорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Федосья Егорова
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Егорова
Смерть
Неизвестно