Ефремов Алексей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Алексей Данилов

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Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Ефремов Данил

Мать: не указана

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ефремов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ефремов Митрий Алексеев

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Федосия Алексеева

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ефремов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Ефремов Гаврил Алексеев

Мать ребёнка: Васса Никифорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Ефремов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Егорова

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Егорова

Смерть
Неизвестно
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