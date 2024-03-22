Арафаилова (Мамаева) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1960
Отец: Мамаев Николай
Рождение ребёнка
22.05.1985
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Арафаилов Александр
Рождение ребёнка
09.07.1987
Сын: Арафаилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Арафаилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арафаилов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
хористка
Место жительства
Неизвестно