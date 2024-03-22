Арафаилова (Мамаева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арафаилова (Мамаева) Галина Николаевна

Место рождения

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

29.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1960

Отец: Мамаев Николай

Мать: Мамаева Таисия Тимофеевна

Коршик, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.05.1985

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Арафаилов Александр

Рождение ребёнка
09.07.1987

Сын: Арафаилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Арафаилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арафаилов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
хористка
Место жительства
Неизвестно
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