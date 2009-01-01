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Валентин
Валентин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
2009
Пол
Мужской
Отец
Михаил
Мать
Людмила
1906 г.р.
Дети
Игорь
1958 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Михаил
Мать:
Людмила
Рождение ребёнка
1958
Сын:
Игорь
Мать ребёнка:
Евдокия
Смерть
2009
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