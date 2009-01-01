Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

1958 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Михаил

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
1958

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
2009
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