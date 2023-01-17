Грек Светлана Станиславовна
Место рожденияст. Новоминская каневского района Краснодарского края
Дата рождения13.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Новоминская каневского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
17.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есауленко Александр Филиппович
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно