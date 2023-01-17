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Грек Светлана Станиславовна

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Место рождения

ст. Новоминская каневского района Краснодарского края

Дата рождения

13.06.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Новоминская каневского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
17.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есауленко Александр Филиппович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есауленко Александр Филиппович

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