Чешухин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешухин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

22.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1933

Сын: Чешухин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чешухина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешухин Олег

Мать ребёнка: Чешухина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешухина Мария Григорьевна

Смерть
22.06.1942
Погиб в боях под Воронежом
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