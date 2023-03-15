Чешухин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти22.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1933
Сын: Чешухин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чешухина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чешухин Олег
Мать ребёнка: Чешухина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1942
Погиб в боях под Воронежом