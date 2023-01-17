Киричук Семен (Szymon) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Киричук Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна
(28 лет в 1923)
Бракосочетание
До 1896
Место жительства
02.02.1900
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна
(50 лет в 1923) , (55 лет в 1925) .
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Киричук Алексей Семенович
Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна
12 лет в 1923 г. (12 лет в 1925)
Смерть
Неизвестно