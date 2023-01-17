Киричук Семен (Szymon) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Семен (Szymon) Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Киричук Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Киричук Тихон Семенович

Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
(28 лет в 1923)
Бракосочетание
До 1896

Жена: Киричук Мария (Marja) Адамовна

Место жительства
02.02.1900
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
(50 лет в 1923) , (55 лет в 1925) .
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Киричук Алексей Семенович

Мать ребёнка: Киричук Мария (Marja) Адамовна

12 лет в 1923 г. (12 лет в 1925)
Смерть
Неизвестно
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