Мамаев Мансур Аюпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Мансур Аюпович

Мамаев Мансур Аюпович

avatar

Место рождения

Тукай, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

18.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мамаев Аюп Ахметович

Мать: Мамаева Уркия

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Смерть
18.11.1943
Купянск, Харківська область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3769524/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Da6bb366a2ad352a439f6c654c3d69f04v2%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%26first_n... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close