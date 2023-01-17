Мамаев Мансур Аюпович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти18.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Мамаев Аюп Ахметович
Мать: Мамаева Уркия
Смерть
18.11.1943
Купянск, Харківська область
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