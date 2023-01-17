Киселева Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1895
Дата смерти05.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Киселева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1923
Дочь: Киселева Тамара Степановна
Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1927
Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1976