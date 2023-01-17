Киселева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Анна Алексеевна

Киселева Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

02.12.1895

Дата смерти

05.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Киселева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1923

Дочь: Киселева Тамара Степановна

Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Киселев Федор Степанович

Отец ребёнка: Киселев Степан Иванович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Степан Иванович

Смерть
05.01.1976
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close