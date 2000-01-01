Алчевский Алексей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алчевский Алексей Кириллович

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Место рождения

г. Сумы, Сумская обл., Украина

Дата рождения

1835

Дата смерти

20.05.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сумы, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1862 по 1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
20.05.1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
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