Алчевский Алексей Кириллович
Место рожденияг. Сумы, Сумская обл., Украина
Дата рождения1835
Дата смерти20.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сумы, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1862 по 1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
20.05.1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина