Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти11.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1955
Сын: Будаев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Будаев Михаил Данилович
Рождение ребёнка
27.09.1957
Дочь: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Будаев Михаил Данилович
Смерть
11.03.1987