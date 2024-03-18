Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна

Место рождения

Бедня, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

11.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: Федоренко Павел Семенович

Мать: Буренкова Александра Васильевна

Бедня, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Михаил Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.04.1955

Сын: Будаев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Будаев Михаил Данилович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.09.1957

Дочь: Гапеева (Будаева) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Будаев Михаил Данилович

Могилев, Могилёвская область
Смерть
11.03.1987
Могилев, Могилёвская область

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