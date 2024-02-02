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Емельянов Олег Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956

Отец: Емельянов Лаврентий Михайлович

Мать: Емельянова Анна Гермагеновна

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