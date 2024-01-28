Груздев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Груздев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Груздев Родион Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1710
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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