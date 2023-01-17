Чевский Афиноген Васильевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1820
Посвящен к градской Зосимо-Саватиевской церкви.
Образование
До 1820
Обучался в высшем отделении Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
С 1825 по 1831
Пономарь Ильинской в Каменье церкви г. Вологды.
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чевский Евгений Афиногенович
Мать ребёнка: Чевская Клавдия Иосифовна
Смерть
Неизвестно