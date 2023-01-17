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Чевский Афиноген Васильевич

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Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын пономаря Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен к градской Зосимо-Саватиевской церкви.
Образование
До 1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался в высшем отделении Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
С 1825 по 1831
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Ильинской в Каменье церкви г. Вологды.
Бракосочетание
1827

Жена: Чевская Клавдия Иосифовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чевский Евгений Афиногенович

Мать ребёнка: Чевская Клавдия Иосифовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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