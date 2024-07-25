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Яков Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

1838 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.
1846 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1816

Отец: Витько Игнат Федорович

Мать: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ксения Еремеевна

Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Ксения Еремеевна

Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Ксения Еремеевна

Рождение ребёнка
01.05.1846

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ксения Еремеевна

Смерть
Неизвестно

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