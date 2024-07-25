Яков Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1816
Отец: Витько Игнат Федорович
Мать: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
15.04.1839
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
15.08.1841
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
01.05.1846
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ксения Еремеевна
Смерть
Неизвестно