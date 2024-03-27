Карелина (Кокшарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Кокшарова) Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.05.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Галина

Отец ребёнка: Карелин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Ольга

Отец ребёнка: Карелин Яков

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Карелина) Анисья

Отец ребёнка: Карелин Яков

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Яков

Рождение ребёнка
27.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Яков

Рождение ребёнка
23.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Яков

Смерть
?.05.1961
Похороны
Неизвестно

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