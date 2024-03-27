Карелина (Кокшарова) Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1898
Дата смерти?.05.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Галина
Отец ребёнка: Карелин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Ольга
Отец ребёнка: Карелин Яков
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Карелина) Анисья
Отец ребёнка: Карелин Яков
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
27.02.1927
Рождение ребёнка
23.04.1932
Смерть
?.05.1961
Похороны
Неизвестно