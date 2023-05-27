Анцыферова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Филанида Никифоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Устина Никифоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяния Никифоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мариамна Никифоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Анцыферов Кондрат Никифорович

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Анцыферов Христофер Никифорович

Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Никифор Христофорович

Смерть
Неизвестно
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