Анцыферова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Филанида Никифоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Устина Никифоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяния Никифоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мариамна Никифоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Анцыферов Кондрат Никифорович
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Анцыферов Христофер Никифорович
Отец ребёнка: Анцыферов Никифор Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно