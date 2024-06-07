Суворов Николай Андреев
Место рожденияРычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Дата рождения13.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1901
Отец: Суворов Андрей Назаров
Мать: Агафья Павлова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Упоминание
Неизвестно
МК 1901 лист 524об
Смерть
Неизвестно