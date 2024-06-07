Суворов Николай Андреев 13.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворов Николай Андреев

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

13.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1901

Отец: Суворов Андрей Назаров

Мать: Агафья Павлова

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Упоминание
Неизвестно
МК 1901 лист 524об
Смерть
Неизвестно

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