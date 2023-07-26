Кондратенко Геннадий Николаевич
Место рожденияДеревня Морозовка Новосибирская область
Дата рождения01.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.12.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1980
Дочь: Кондратенко Олеся Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.1984
Сын: Кондратенко Артём Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности