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Кондратенко Геннадий Николаевич

Место рождения

Деревня Морозовка Новосибирская область

Дата рождения

01.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.12.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1980

Дочь: Кондратенко Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.1984

Сын: Кондратенко Артём Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

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