Крылова Ефросинья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1905 по 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.29
Дочь: Вишнякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Иван Ильич
Рождение
С 1905 по 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Носова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно