Крылова Ефросинья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Ефросинья Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1905 по 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.29

Дочь: Вишнякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Иван Ильич

Рождение
С 1905 по 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Носова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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