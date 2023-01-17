Новосёлова (Быкова) Марья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Быкова) Марья Денисова

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1843

Сын: Новосёлов Левкий

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Афимья (Евфимья) (Еверемия) Михеева

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1847

Сын: Новосёлов Михаил Михеев

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1850

Дочь: Агапия

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анфиса Михеевна

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Новосёлов Александр Михеевич

Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосёлов Михей Петров

Смерть
Неизвестно
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