Новосёлова (Быкова) Марья Денисова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1843
Сын: Новосёлов Левкий
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Афимья (Евфимья) (Еверемия) Михеева
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Рождение ребёнка
01.11.1847
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Рождение ребёнка
04.04.1850
Дочь: Агапия
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анфиса Михеевна
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Новосёлов Александр Михеевич
Отец ребёнка: Новосёлов Михей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно