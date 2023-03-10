Еремеева (Еремеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1900
Отец ребёнка: Еремеев Яков
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: Чиркова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Еремеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Еремеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Еремеев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеев Яков
Смерть
Неизвестно