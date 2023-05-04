Захаров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1879 ст.
Отец: Захаров Иван Васильевич
Крещение
23.01.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Андрей Антонович Ситничков (?) из Калужской губернии, села Васильевского и Новоладожская мещанка, девица Мария Яковлевна Колесова.
Смерть
Неизвестно