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Захаров Иван Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1879 ст.

Отец: Захаров Иван Васильевич

Мать: Захарова Фекла Зиновьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
23.01.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Андрей Антонович Ситничков (?) из Калужской губернии, села Васильевского и Новоладожская мещанка, девица Мария Яковлевна Колесова.
Смерть
Неизвестно

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