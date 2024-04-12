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Ганичев Илья Сосипатрович

Место рождения

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

08.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886 ст.

Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Мать: Акулина Павловна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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