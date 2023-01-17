Киселева Настасья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гудёнина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Киселева Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Киселева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно