Киселева Настасья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Настасья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Киселев Павел Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Василий Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гудёнина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Киселева Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Киселев Капитон Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Киселева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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