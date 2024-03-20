Simon (Lagowitz) Bertha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simon (Lagowitz) Bertha

Место рождения

of, Berlin, Brandenburg, Prussia

Дата рождения

06.02.1858

Дата смерти

04.01.1935

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

1879 г.р.
1881 г.р.
1881 г.р.
1884 г.р.
1885 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1858

Отец: Lagowitz Julius

Мать: Lagowitz (Simon) Flora

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Simon Louis

Рождение ребёнка
15.09.1879

Дочь: Marcus (Simon) Sophie

Отец ребёнка: Simon Louis

Рождение ребёнка
07.11.1881

Сын: Simon Sigfried

Отец ребёнка: Simon Louis

Рождение ребёнка
07.11.1881

Сын: Simon Hans

Отец ребёнка: Simon Louis

Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Simon Fritz Salomon

Отец ребёнка: Simon Louis

Рождение ребёнка
1885

Сын: Simon Felix

Отец ребёнка: Simon Louis

Рождение ребёнка
27.03.1888

Дочь: Aronheim (Simon) Eugenia

Отец ребёнка: Simon Louis

Смерть
04.01.1935

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