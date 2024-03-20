Simon (Lagowitz) Bertha
Место рожденияof, Berlin, Brandenburg, Prussia
Дата рождения06.02.1858
Дата смерти04.01.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1858
Отец: Lagowitz Julius
Мать: Lagowitz (Simon) Flora
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Simon Louis
Рождение ребёнка
15.09.1879
Дочь: Marcus (Simon) Sophie
Отец ребёнка: Simon Louis
Рождение ребёнка
07.11.1881
Сын: Simon Sigfried
Отец ребёнка: Simon Louis
Рождение ребёнка
07.11.1881
Сын: Simon Hans
Отец ребёнка: Simon Louis
Рождение ребёнка
15.01.1884
Сын: Simon Fritz Salomon
Отец ребёнка: Simon Louis
Рождение ребёнка
1885
Сын: Simon Felix
Отец ребёнка: Simon Louis
Рождение ребёнка
27.03.1888
Дочь: Aronheim (Simon) Eugenia
Отец ребёнка: Simon Louis
Смерть
04.01.1935