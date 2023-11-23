(Кедрова) Александра Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1879
Дочь: (Годеновская) Ольга Петрова
Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Годеновский Андрей Петров
Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров
Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Рождение ребёнка
1889
Сын: Годеновский Василий Петров
Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров
Смерть
Неизвестно