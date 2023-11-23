(Кедрова) Александра Евлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кедрова) Александра Евлампиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кедров Евлампий Андреев

Мать: (Кедрова) Олимпиада Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годеновский Петр Владимиров

Рождение ребёнка
12.06.1879

Дочь: (Годеновская) Ольга Петрова

Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров

Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Годеновский Андрей Петров

Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров

Годеновский Андрей Петрович (1884 — 1955) Родился 7 сентября 1884 года в семье священника села Рождествена в Озерах Даниловского уезда Петра Годеновского. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в ... Показать все
Рождение ребёнка
1889

Сын: Годеновский Василий Петров

Отец ребёнка: Годеновский Петр Владимиров

Смерть
Неизвестно

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