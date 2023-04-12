Алексенцев Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1985
Сын: Алексенцев Антон
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
08.08.1986
Сын: Алексенцев Тарас
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
26.10.1987
Сын: Алексенцев Денис
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
01.06.1989
Сын: Алексенцев Эдуард Игоревич
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
04.07.1992
Дочь: Власова Ульяна
Мать ребёнка: Ольга