Неворотов Петр Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Петр Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Неворотов Конон

Мать: Неворотова ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Неворотов Иван Петрович

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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