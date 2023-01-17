Неворотов Петр Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Неворотов Конон
Мать: Неворотова ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Неворотова Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неворотова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно