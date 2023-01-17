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Баяндина Елена Борисовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Баяндин Борис Николаевич

Мать: Баяндина Розалия Иосифона

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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