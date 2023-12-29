Денисова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Мыльникова (Денисова) Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
24.01.1780
Дочь: (Денисова) Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
25.01.1782
Дочь: (Денисова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
02.08.1784
Сын: Денисов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
23.10.1785
Дочь: (Денисова) Праскева Алексеева
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
10.08.1808
Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев