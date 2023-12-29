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Денисова Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Сын: Денисов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Мыльникова (Денисова) Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
24.01.1780

Дочь: (Денисова) Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
25.01.1782

Дочь: (Денисова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
02.08.1784

Сын: Денисов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
23.10.1785

Дочь: (Денисова) Праскева Алексеева

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
10.08.1808

Сын: Денисов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Денисов Алексей Григорьев

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