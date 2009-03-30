Поздникин Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздникин Сергей Федорович

Поздникин Сергей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1953

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953

Отец: Поздникин Федор Осипович

Мать: Лахонина Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
15.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1980

Сын: Поздникин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1985

Сын: Поздникин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1993

Сын: Поздникин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна

Смерть
30.03.2009
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close