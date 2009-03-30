Поздникин Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1953
Дата смерти30.03.2009
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953
Рождение ребёнка
15.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1980
Сын: Поздникин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1985
Сын: Поздникин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1993
Сын: Поздникин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Ольга Яковлевна
Смерть
30.03.2009
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд