Кононова (Неизвестно) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Неизвестно) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Сук Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кононов Георгий

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Тайлашева Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Кононов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Георгий

Смерть
Неизвестно
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