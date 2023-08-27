Бородулина (Печень) Дарья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Печень) Дарья Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Печень Мария Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Мартыновна

Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Петр Мартынович

Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородулин Степан Мартынович

Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Мария Мартыновна

Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Мартын Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Елена Мартыновна

Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович

Смерть
Неизвестно
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