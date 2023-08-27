Бородулина (Печень) Дарья Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Печень Мария Исаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Мартыновна
Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Петр Мартынович
Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Степан Мартынович
Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова Мария Мартыновна
Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Елена Мартыновна
Отец ребёнка: Бородулин Мартын Никонорович
Смерть
Неизвестно